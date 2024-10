Camminata con mille sorprese per i 50 anni della Caritas Eusebiana

Il 12 ottobre si terrà a Vercelli una camminata benefica non competitiva, organizzata da Caritas Eusebiana in collaborazione con Energia Plurale. Questo evento fa parte dei festeggiamenti per i 50 anni di Caritas Eusebiana e rappresenta un’opportunità unica per unire benessere fisico e solidarietà. Il ricavato della camminata sarà destinato ai progetti di Caritas Eusebiana volti a garantire visite e esami diagnostici per le persone anziane, fragili o indigenti, promuovendo così una maggiore attenzione alla salute e al benessere della comunità.

E' Carlo Greco, direttore di Caritas Eusebiana, a sottolineare l’importanza di questa iniziativa, nata per supportare le persone più bisognose del territorio e per sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche sociali cruciali. L’evento si inserisce anche nella collaborazione tra Energia Plurale, ASL Vercelli e il Progetto Dedalo, e fa seguito alla conferenza del 20 settembre dedicata allo Sport Etico e Sostenibile. Durante l’incontro, i relatori intervenuti, avevano sottolineato come il movimento non debba essere percepito come un dovere, ma come un’abitudine piacevole e rigenerante, capace di allontanare lo stress e portare equilibrio e serenità nella vita quotidiana.

La camminata non competitiva del 12 ottobre sarà quindi un’occasione non solo per fare del bene agli altri, ma anche per prendersi cura di sé stessi. Il ritrovo sarà presso il chiostro della Basilica di Sant’Andrea a Vercelli, al termine del pomeriggio dedicato all’open day di Asl Vercelli incentrato su Sanità Pubblica: Prevenzione e Promozione della Salute: alle 17.15: riscaldamento muscolare a cura di Davide Ravera e Francesca Delfino, dottori in Scienze Motorie e istruttori e conduttori qualificati; alle 17.30: partenza della camminata.

Il percorso di circa 4 km, si snoderà lungo: corso Italia, corso Palestro, corso De Gregori, via XX Settembre, viale Garibaldi, via Viotti, via Dante, via Sant'Antonio, via Brighinzio, via Guala Bicheri, e terminerà in piazza Sant'Eusebio, presso il Seminario Arcivescovile. Lungo il percorso saranno presenti volontari Caritas. Il percorso è stato provato in anteprima dal team di Energia Plurale, accompagnati da Giorgio, 89 anni, dalla piccola Edea, figlia di Davide Ravera, e dalla tenera Nuvola, la cagnolina di Francesca Delfino. Un’esperienza che si è rivelata piacevole e accessibile a persone di ogni età e condizione fisica, sottolineando quanto il camminare insieme possa creare connessioni positive tra corpo, mente e comunità.

Per partecipare si potrà acquistare un biglietto del valore di euro 10 con sorpresa sul retro, sarà inoltre possibile effettuare donazioni maggiori per lo stesso biglietto.

Dove acquistare i biglietti: Corriere Eusebiano, via Guala Bicheri 8; Pasticceria Il Mattarello, corso Abbiate 66; Social Coffee via F.lli Laviny 67; Istituto di Bellezza Patrizia, via Righi 11; Istituto di Bellezza Patrizia, via Cesare Battisti 25 Asigliano; Libreria Sant’Andrea, piazza Guala Bicheri 1; Dreamfit, via Cassini 10; Farmacia Garavana, corso Libertà 78; Circolinoisola, via Trieste 2; Azienda Agricola Cagliano Claudio Cascina S. Pietro 111 a Tronzano; Creazioni di Miriam via Nigra 4; Anna e Marisa, viale della Rimembranza 37; Studio Dentistico Dottor Andrea Carenzo, via Balbo 5; Azeta, via Ettore Ara snc, via Famiglia Jona 1; Cisca Style, viale della Rimembranza 125 e nelle ulteriori attività che verranno comunicate attraverso i canali social di Energia Plurale, «Ogni partecipante riceverà inoltre,, fino a esaurimento disponibilità: prodotti di alta qualità e sostenibilità provenienti da Cooperative agricole e agroalimentari associate, offerte da GestCooper o la Bag di Energia Plurale realizzata dal laboratorio di sartoria Brein di Diapsi Vercelli Odv, o gadget offerti da Radio City4You e dal Progetto Dedalo», spiegano gli organizzatori.

All’arrivo, all’interno del Seminario, tutti coloro che saranno in possesso del biglietto riceveranno un braccialetto per accedere ad un ghiotto aperitivo con panissa.