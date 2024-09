PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO SERIE C

Torneo di preparazione di Cerrus Basket a Cerano (NO)

Sabato 28.9.2024 – Cerano - ore 17,00

Cerrus Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 69-31

(Parziali: 22-7; 31-12; 48-17; 69-31)

Tabellino: Francese A. 3; Chillini 10; Barbero 2; Dikrane 4; Dipace; Nicosia 3; Carrozza; Cavalli 2; Roggero 3; Zanetti 2; Liberali 2; Giuliani; - All.re Stefano Chillini

Domenica 29.9.2024 – Cerano – ore 17,00

Pro Patria - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 51-45

(Parziali: 12-12; 33-23: 42-34; 51-45)

Tabellino: Francese A. 14; Chillini 8; Dikrane 4; Dipace 4; Nicosia 6; Carrozza; Cavalli 6; Roggero 3; Zanetti; Francese E. - All.re Stefano Chillini

Prima uscita per la formazione di serie C della PFV “Carmen Fiori”, nel torneo amichevole organizzato da Cerrus Basket di Cerano, cui la società vercellese ha partecipato per amicizia e, così, consentire agli organizzatori di far disputare il torneo, che era stato in forse per mancanza di partecipanti sino all’ultimo.

La formazione vercellese, per 8/12 costituita da Under 19 e Under 17, ha affrontato in semifinale le padrone di casa del Cerrus Basket, squadra composta per lo più da veterane, e lo scontro è stato impari, con le novaresi che si imponevano largamente, mostrando una certa supremazia in attacco, dove invece la PFV palesava un po’ di difficoltà.

Nella finale per il terzo posto, il giorno successivo, al cospetto della Pro Patria di Busto Arsizio, le ragazze della PFV si trovavano di fronte una formazione alla loro portata, e davano vita ad un incontro equilibrato e combattuto, che si risolveva solo alle battute finali, allorché le bustocche si imponevano di poco..

Le formazioni schierate al torneo di Cerano, peraltro, mancavano di alcuni elementi al momento indisponibili, che certamente potranno dare il loro contributo più avanti, e sono state guidate in panchina da Stefano Chillini che ha temporaneamente sostituito coach Gianfranco Anastasio, il quale ha dovuto rinunciare ad essere presente per motivi personali.