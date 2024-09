Altri 11 giorni di senso unico alternato tra Cameriano e Orfengo

Altri undici giorni di disagi per gli automobilisti che devono percorrere, spesso anche quotidianamente la tratta tra Vercelli e Novara.

Anas S.p.A. ha comunicato la proroga dell'ordinanza che dispone il senso unico alternato, regolato dal semaforo, per il cantiere lungo il tratto di strada statale tra Cameriano e Orfengo, all'altezza dell'incrocio per Ponzana. Nel tratto sono in corso lavori di rifacimento della massicciata stradale che aveva subito un cedimento. La proroga è stata disposta fino alle 20 del 10 ottobre per consentire alla ditta di completare l'esecuzione dei lavori.