Code infinite al semaforo del cantiere: automobilista lo getta nel campo

Da due settimane tiene in scacco la già difficile circolazione tra Vercelli e Novara creando, soprattutto negli orari di punta, lunghe code. Il cantiere per il ripristino della banchina sud sulla statale 11 tra Orfengo e Cameriano, all'altezza del bivio per Ponzana, sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. La scorsa primavera c'era stato un cedimento della banchina, e, per il ripritino, a protezione dell'area interessata dai lavori è stato posto un doppio semaforo che regola la circolazione a senso unico alternato, creando lunghissime file e raddoppiando i tempi di percorrenza tra le due città.

Così. nei giorni scorsi, un automobilista esasperato ha devastato uno dei due semafori lanciandolo nel campo che costeggia la statale. Il dispositivo da cantiere è poi stato riposizionato e intanto, nel pomeriggio di lunedì, a complicare ulteriormente la situazione c'è stato il ribaltamento di uno dei mezzi adibito al trasporto dei massi da utilizzare per la protezione della massicciata. Il mezzo pesante è finito nel campo, ribaltato su un fianco. Per il camionista che era al volante, per fortuna, si sono registrate ferite lievi.