Pro Vercelli-Lecco 3-2 Rimonta-miracolo

Pro Vercelli-Lecco 3-2

Galeandro (L) al 13'; Sipos (L) al 21'; Comi (Pve) al 35'; Iotti (Pve) al 44'; Bunino (Pve) su rigore al 72.

Primo tempo

Cross di Kritta, Rizzo anticipa l'avversario ma l'uscita non è delle migliori. Siamo al 7', ancora nessun sussulto.

13' Gol del Lecco. Beghetto dalla sinistra sventaglia per Galeandro che, in area, si destreggia e segna, quasi indisturbato. Al primo affondo il Lecco ha sbloccato la partita.

Pro vicina al pari. Lancio perfetto di Iotti dalla sinistra per Bunino, ma il sinistra dell'attaccante termina fuori.

Dal possibile pari al... gelo.

21'. Cross di Galeandro, Sipos anticipa un difensore e insacca: 2 a 0 per il Lecco. Piola ammutolito.

Pro Vercelli che non ci sta, due amnesia difensive, ma il gioco c'è. E anche le prestaziopni di alcuni, come Clemente, Vigiani, De Marino, Comi...

E la Pro dimezza lo svantaggio. Punizione (è uno shema) pallo a Louati, sponda per Comi che mette dentro: Pro Vercelli 1 Lecco 2 al 35'.

Magia di Iotti, la seconda dell'anno.

44'. Servito da Rutigliano, il centrocampista s'inventa un tiro imparabile dalla distanza, che termina sul sette alla sinistra di Furlan. Dopo la rete, Iotti corre aid abbracciare moglie e figlie.

Retropassagio di Furlan, palla a Bunio che viene fermato (fallosamente) dal portiere Furlan. Proteste dei vercellesi.

Secondo tempo

Ammonito Carosso, subito un tiro che sfuma sul fondo di Galli, regista del Lecco.

Ritmi più bassi rispetto al primo tempo.

52'. Bel cross di Vigiani, purtroppo non c'è nessuno.

Altro bel cross, stavolta di Louati (servito da Bunino) dalla sinistra, Comi stacca di testa ma la palla è centrale.

Pro Vercelli trasformata, Lecco più cauto.

Altro cross di Clemente, per Comi, contrastato, angolo battuto da Rutigliano, testa di Bunino (che si dispera) sul fondo.

Altro cross di Vigiani, Carosso anticipato.

62'. Gran botta di Ilari, di poco sul fondo. Fuori Carosso e dentro Pino, fuori anche Rutigliano, dentro Sow, al 70'.

72'. Bunino atterrato, rigore. Batte lo stesso Bunino. Sul sette alla sinistra di Furlan. Rimonta-spettacolo. Pro Vercelli 3 Lecco 2.

Entrano Iezzi e Coppola, escono Vigiani e Bunino. Minuto 86.

Quattro di recupero.

Pro Vercelli in 10; Sow espulso per un colpo proibito, a palla lintana, a Beghetto segnalato dal gaurdalinee.

Pro in 10 nel finale.

Finisce al minuto 96, grande grande prestazione e due punti pensantissimi.







Pro Vercelli: Rizzo; Clemente, Marchetti, De Marino; Vigiani (Iezzi all'86'), Iotti, Louati, Carosso (Pino al 70'); Rutigliano (Sow al 70'), Bunino (Coppola all'86'); Comi. A disp. Passador, Biagetti, Dell’Aquila, Emmanuello, Gheza, Cugnata, Sbraga, Contaldo, Pino, Iezzi, Coppola, Shenetti, Sow, Anton, Serpe. All. Cannavaro.

Lecco: Furlan; Celjak, Stanga (Louakima dall'82'), Battistini, Kritta (Mendosa al 74'); Beghetto,Gallii, Ilari; Galeandro (Tordini al 74'), Dore (Gunduz al 58'), Sipos (Zubarek al 58'). A disp. Fall, Dalmasso, Oliva, Gunduz, Rocco, Zubarek, Tordini, Mendosa, Ceola, Figerio, Louakima, Padila. All. Baldini.







Arbitro Mazzoni di Prato

Ammoniti: Carosso (Pve);

Espulso Sow della Pro Vercelli allo scadere.