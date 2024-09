Si toglie il braccialetto elettronico e finisce coinvolto in un incidente

Verrà molto probabilmente denunciato l'uomo che, nella giornata di ieri, 26 settembre, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza il braccialetto elettronico. È accaduto in Valsessera.

Stando alle prime ricostruzioni, il soggetto avrebbe lasciato il dispositivo a casa per poi allontanarsi in auto per motivi ancora da chiarire ma sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale nel vicino comune di Guardabosone. Raggiunto dai Carabinieri di Borgosesia, è stato sottoposto agli accertamenti di rito.