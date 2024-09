Puliamo il mondo: raccolti 5 quintali di rifiuti di ogni genere - foto

Anche Borgosesia ha celebrato ieri, domenica 22 settembre, la 32° edizione di Puliamo il Mondo, campagna nazionale di volontariato ambientale promossa da Legambiente, per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, ma anche strade, argini dei fiumi, piazze.

«Sono molto grata perché anche quest’anno abbiamo potuto contare su un’ampia ed entusiastica partecipazione – commenta l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Eleonora Guida – c’erano persone di tutte le età e sono particolarmente felice perché hanno partecipato anche alcuni bambini, e questa è una garanzia per il futuro. Ringrazio inoltre di cuore l’AIB, che come sempre non ha fatto mancare la propria presenza e collaborazione, il Circolo Acli di Aranco, con il presidente Cristian Belotti: hanno organizzato autonomamente un gruppetto di partecipanti, che sono stati di grande aiuto. E poi un grande grazie alla Seso, i cui addetti ci hanno seguito per tutto il percorso».

L’appuntamento era alle 10 davanti al Palazzetto dello Sport, ad ogni partecipante è stato consegnato il kit con guanti, pinze, sacchi e contenitori di plastica, oltre ai gadget di Legambiente e poi il gruppo è partito per l’area individuata: «Quest’anno ci siamo concentrati in tutta l’area che va dal Palazzetto alla Stazione – spiega ancora Eleonora Guida – pulendo sia un tratto di strada con aiuole, che l’area boschiva che si trova nei pressi del depuratore sotto la Fornace: nell’arco della mattinata abbiamo raccolto circa 5 quintali di materiali di ogni genere, molto vetro, capi di vestiario, e poi metalli e ceramiche. Purtroppo – aggiunge – abbiamo trovato anche alcune siringhe»

Il lavoro di pulizia, molto accurato, ha permesso di riportare tutta l’area ad uno stato ideale, con l’auspicio che possa rimanere tale a lungo: «Ci vuole solo un po’ di senso civico e buona volontà per non sporcare il mondo – dice Guida – le bottiglie lasciate in giro possono essere messe nei bidoni, i vestiti e le scarpe si possono smaltire nei sacchi della spazzatura, nella frazione indifferenziata. Le carte non si buttano a terra, ma nei cestini: tra le cose più belle della giornata – sottolinea l’amministratrice – è stato il gesto di uno dei piccoli volontari: alla fine della giornata, quando ci siamo salutati, l’ho visto raccogliere da terra un pezzo di carta che ha incontrato ritornando all’auto con i suoi genitori: in quel gesto, che esprime senso di responsabilità verso gli spazi comuni, è racchiuso tutto il significato della giornata!».