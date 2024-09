Pro Vercelli-Padova 1-3 Terzo ko consecutivo

La Pro Vercelli "spaventa" la capolista Padova. Ma non basta un ottimo primo tempo (almeno fino all'incredibile autogol di Sbraga) per evitare ai ragazzi di Cannavaro il terzo ko consecutivo.

I bianchi, almeno nella fase iniziale hanno messo alla frusta il Padova, apparso mai così in difficoltà. Ma un paio d'occasioni per il raddoppio non concretizzate e il pareggio patavino quasi casuale, hanno spostato il match verso l'undici di Andreoletti che, soprattutto nella ripresa, hanno confermato di non essere in vetta senza meriti. Per la Pro si tratterà ora di riordinare le idee e ripartire da quanto di buono emerso contro i biancorossi, visto che martedì sarà tempo di derby con il Novara.

Cannavaro conferma la difesa a tre che bene aveva fatto nelle prime uscite stagionale, con la novità tra i pali dell'ex torinista Passador e la conferma di Sbraga, in attacco Comi unica punta supportato da Schenetti (anche per lui seconda maglia da titolare consecutiva) e Iotti. Padova a punteggio pieno con qualche novità proposta nell'undici iniziale da mister Andreoletti.

Poco più di un minuto e Pro subito pericolosa con Pino che innesca Schenetti che, in area spedisce al volo alto. Peccato. Bianchi più propositivi con Padova che preferisce mantenere il controllo della palla. Pro che sfrutta la corsia di destra. Azione che ricalca quella iniziale: con Pino che entra in area e serve Schenetti che manca il tap-in.

Neppure il tempo per recriminare che il "PIola" può esplodere: 10' Pro Vercelli avanti. Eurogol di Iotti che conquista palla dalla tre quarti, vince un paio di rimpalli e dai venti metri lascia partire una conclusione di destro che abbina potenza a efficacia, spegnendosi nell'angolino alla destra di Fortin: 1-0.

E' la prima volta in campionato che gli euganei capolista si trovano in svantaggio. Biancorossi disorientati e al 15' Comi entra in area dopo un paio di dribbling e cerca l'angolino destro: Fortin si salva con qualche fatica. Match sinora ben studiato da Cannavaro e interpretato dai vercellesi che imbrigliano spesso sul nascere il gioco degli euganei che stentano a innescare il tridente Liguori, Bortolussi, Varas.

Partita comunque ancora lunga. La Pro continua a sfruttare l'out destro. Comi s'invola e serve a centro area Schetti, anticipato. Bella Pro. 26': ancora una buona trama dei bianchi con triangolazione Schenetti-Comi che si conclude con un tiro "strozzato" dal limite bloccato senza fatica da Fortin. Mezz'ora di buona Pro, ma attenzione al Padova che ancora non riesce a ingranare, costringendo Andreoletti a richiamare spesso i suoi.

Ma al 35' in maniera quasi casuale il Padova pareggia: palla persa banalmente dai bianchi in posizione centrale, palla che arriva a Liguori che fugge sulla destra e quasi dal fondo mette a centro area dove Sbraga clamorosamente colpisce male la sfera che s'infila alle spalle di Passador: 1-1. Che beffa. Ora l'inerzia del match è per il Padova. 39' Bortolussi dopo una serie di rimpalli riceve palla in area: errore nel controllo e nella conclusione con Passador che blocca senza patemi il suo primo pallone con la maglia bianca. Finale con un Padova ringalluzzito e Pro che accoglie l'intervallo con un pizzico di sollievo per assorbire la bruciante autorete arrivata in un momento in cui Comi e compagni sembravano in controllo del match.

Ripresa. Il Padova alza subito i ritmi. La Pro dovrà fare attenzione ai primi minuti. 4' Crisetig per Kirwan: colpo di testa sul fondo. Doppio cambio per il Padova sempre più in crescita: dentro Capelli e Valente. 12': il Padova ribalta il risultato: cross dalla destra di Belli, Favale di testa non dà scampo a Passador: 1-2.

Ora match tutto in salita per l'undici bianco. 58' Sbraga su punizione dal vertice sinistro: alto. 13' Comi s'avventa di testa su assist dalla destra di Pino, Fortin si supera e sventa il pareggio. 21' il neo entrato Spagnoli controlla bene in area ma dall'area piccola non inquadra la porta. Bianchi ancora nel match. Gara ora vivacissima con due squadre non più precise in fase di copertura. 25' Schenetti in sospetto fuorigioco sbaglia da pochi passi su sponda di Comi. La bandierina resta abbassata: che occasione sprecata.

30' Il Padova chiude i conti: conclusione di Fusi deviata in angolo. Dalla bandierina sbuca la testa di Delli Carri che trafigge Passador: 1-3. Match virtualmente terminato con il Padova più volte vicino al poker con Favale e Valenti su cui Passador chiude in uscita. Scade il 90' con la Pro che generosamente cerca di creare qualche opportunità nei 4' di recupero. Inutilmente. A festeggiare è la nutrita curva del Padova che mantiene la vetta.

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Passador; Clemente, Sbraga (20' st Marchetti), De Marino; Pino, Emmanuello (20' st Rutigliano), Louati (29' Dell'Aquila), Carosso; Iotti, Schenetti (40' st Contaldo); Comi.

In panchina: Rizzo, Biagetti, Dell’Aquila, Gheza, Cugnata, Vigiani, Casazza, Iezzi, Coppola, Sow, Serpe, Anton.

Allenatore: Cannavaro.