Pagelle quinta giornata (Pro Vercelli-Padova)

Passador: per 35' rimane inoperoso. Poi con l'autogol di Sbraga arrivano i problemi. Incassa altri due gol e un paio li evita con alcune buone parate. Un battesimo con la maglia bianca da incubo: 6

Clemente: è un po' la sintesi della Pro contro il Padova: una buona partenza poi un lento affievolirsi quando il vantaggio ospite diventa sempre più netto, non solo nel punteggio: 6

Sbraga: una notte da incubo, iniziata con la sfortunata deviazione dell'1-1 che cambia completamente le coordinate del match. Poi il giallo e il leggero infortunio che lo costringono a uscire: 5 (20' st Marchetti 5.5 non ha modo d'incedere nel match)

De Marino: più lucido e preciso in altre partite. Contro i biancorossi è andato spesso in sofferenza. 5.5

Pino: inizia al meglio, trovandosi a suo agio dove serve un paio di assist non sfruttati. Anche nella ripresa è uno dei pochi a non perdere troppo il contatto con il match: 6.5

Emmanuello: anche nei frangenti in cui la Pro fa vedere buone cose, non riesce a entrare in partita. E nella ripresa è travolto dal Padova come la maggior parte dei suoi compagni: 5.5 (20' st Rutigliano: entra quando i giochi sono ormai fatti e per la Pro le luci del match si stanno lentamente spegnendo: 5.5)

Louati: qualche spunto, ma anche tanta incertezza specialmente nell'uno contro uno 5.5 (29' Dell'Aquila: non fa in tempo a entrare nel match che la Pro incassa il 3-1. E anche per lui il match si chiude subito 5.5)

Carosso: inizialmente è un argine sicuro alle offensive del Padova, riuscendo anche a proporsi in fase di costruzione. Ma nella seconda parte perde smalto e non riesce più a ritrovarsi: 6

Iotti: Il gol del vantaggio è un'autentica perla. Peccato che l'illusione di una serata grandi firme, sia svanita presto per lui e per la squadra. Resta però la perla dell'1-0: 6

Schenetti: ha due opportunità per sbloccare il risultato e, nella ripresa, sull'1-2 manca, forse credendosi in fuorigioco un'occasione per pareggiare. Come per Sbraga, avrà tempo per crescere e carburare: 5.5 (40' st Contaldo: gioca gli spiccioli di una gara ormai andata: sv)

Comi: lotta, combatte come sempre. Ha qualche opportunità per il raddoppio e, soprattutto, costringe Fortin alla parata più spettacolare del match per evitare il 2-2: 6.5.