Messa del Finanziere, in ricordo delle vittime del dovere

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vercelli hanno celebrato la ricorrenza di San Matteo, Celeste Patrono del Corpo della Guardia di Finanza.

Nel Duomo di Vercelli, la solenne liturgia eucaristica è stata officiata da S.E. Reverendissima l’Arcivescovo Metropolita Marco Arnolfo nella suggestiva Cappella che custodisce le sacre reliquie di San Eusebio primo Vescovo e Patrono della città e del Piemonte, alla presenza dell’On. Emanuele Pozzolo, di S.E. il Prefetto, del Sindaco, del Procuratore Capo della Repubblica e delle altre Autorità civili e militari della Provincia che hanno voluto condividere il significativo momento di preghiera con le Fiamme Gialle.

Alla nutrita rappresentanza di Finanzieri di ogni ordine e grado in servizio nei reparti vercellesi si sono uniti il personale in congedo, presente con il labaro dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e i rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche.

Matteo, chiamato anche Levi, nacque in Galilea e fu un esattore delle tasse per conto dell’impero romano che, dopo l’incontro con Gesù, divenne Apostolo ed Evangelista abbandonando la redditizia attività di gabelliere. Nel 1934, fu dichiarato Celeste Patrono della Guardia di Finanza dall’allora cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, con l’auspicio che tutti i Finanzieri potessero, a partire dal suo esempio, unire l’esercizio puntuale del dovere nei confronti dello Stato alla fedele sequela di Cristo.

La Santa Messa si è conclusa con la Preghiera del Finanziere recitata da un Ispettore del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria mentre il Comandante Provinciale, in una breve allocuzione, ha ringraziato le Autorità e tutti gli intervenuti ricordando, con commozione, le numerose “Vittime del Dovere” della Guardia di Finanza e sottolineando come le Fiamme Gialle di Vercelli, ispirati dall’esempio dell’Evangelista, operano quotidianamente al servizio della Patria per compiere con onore e dedizione la missione assegnata agli appartenenti al Corpo, missione con una forte vocazione sociale come fu quella di San Matteo al servizio della Fede.