Caldiero Terme-Pro Vercelli 4-1 (sconfitti e umiliati)

Caldiero Terme-Pro Vercelli 4-1

Marras (C) al 3'; Mondini (C) al 36'; Zerbato ( C) al 69'; Comi (Pvc) al 71'; Fasan ( C) all'85.

Primo tempo

Terzo minuto. Ed è subito gol: del Caldiero. Marras, sul vertice destro dell'area, punta Carosso e poi, con un tiro a giro, trafigge l'incolpevole Rizzo, con un tiro sotto la traversa: Caldiero1 Pro Vercelli 0.

Tiro di Lanzi dalla distanza, sul fondo.

Cazzadori, indisturbato, fugge sulla destra, supera Rizzo ma non riesce a depositare in rete. Palla sull'esternodella rete.Il Candiero, insomma, ha sfiorato il raddoppio.

Palla in verticale del Caldiero, la Pro si salva con affanno (grazie a De Marino prima e Rizzo poi).

Primo squillo della Pro. Ripartenza con Rutigliano che a grandi falcate si avvicina al limite e sferra un gran tiro: alto. Si avvicina la mezz'ora e il Caldiero sta giocando meglio.

33': Comi riceve in area e serve Schenetti, bel tiro ma alto.

Ripartenza del Caldiero: Marras dalla sinistra serve Mondini che trafigge Rizzo. Caldiero 2 Pro 0.

Che dire? Che il risultato è giusto.

Ancora Caldiero, con Cazzadori, chiude bene Marchetti.

Corner battuto da Schenetti, bel colpo di testa di Sbraga, palla fuori di poco.

Fine primo tempo.

Carosso manda in campo Vigiani e dell'Aquila. Fuori Carosso e Pino. Minuto 63.

Secondo tempo

Botta di Lanzi, fuori. È ancora il Caldiero la squadra più pericolosa nei primi minuti.

56'. Da Marchetti a Iotti a Comi: il tiro è parato dall'esperto Giacomel.

62'. Ci prova Rutigliano con un sinistro che non trova la porta.

Pro pericolosa con Louati e Vigiani...

Fallo di Vigiani (malinteso con Sbraga) su Lanzi: rigore per i padroni di casa.

Zerbato spiazza Rizzo: 3 a 0 al 69'.

71'. Corner di Schenetti, incornata superba di Comi, gol: Caldiero 3 Pro Vercelli 1.

Esce Rutigliano, dentro Coppola. Pro a trazione anteriore. Mancano 15 minuti.

Comi ancora pericoloso, non arriva per un soffio a metter dentro.

Minuto 84: gol di Fasan, autore di un bel diagonale, 4 a 1, partita chiusa.

Dentro Sow, fuori Schenetti.

Niente da fare. Una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni.

Formazioni:

Caldiero Terme: Giacomel; Molnar, Baldani, Mazzolo; Marras (Rihai 79'), Gattoni (Filiciotto 70'), Mondini, Gobetti; Lanzi (Furini 70'), Fasan; Cazzadori (Zerbato 59'). A disp. Kuqi, Aldegheri, Perosini, Amoh, Furini, Zerbato, Filiciotto, Pelamatti, Ceriani, Florio, Rihai, Cissè.All. Soave.

Pro Vercelli: Rizzo; Marchetti, Sbraga, De Marino; Pino (Dell'Aquila 63'), Iotti, Louati, Carosso (Vigiani 63'); Schenetti (Sow 85'), Rutigliano; Comi. A disp. Passador, Biagetti, Dell’Aquila, Emmanuello, Gheza, Cugnata, Contaldo, Vigiani, Casazza, Iezzi, Coppola, Sow, Clemente, Serpe, Anton. All. Cannavaro.

Arbitra Vogliacco di Bari

Ammoniti: De Marino della Pro Vercelli; Lanzi del Caldiero.