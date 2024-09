Ci sarà molto da fare per le fototrappole annunciate dall'amministrazione comunale come deterrente e strumento per combattere gli abbandoni di rifiuti.

Queste sono le immagini che un lettore ha scattato in Benadir «ieri ed oggi», precisa l'autore degli scatti amareggiato per costante inciviltà di troppe persone e per l'apparente impossibilità di trovare misure efficaci contro l'abbandono dei rifiuti.