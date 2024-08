Cannavaro: «Soddisfatto del mercato»

Mister Paolo Cannavaro presenta la sfida di domani sul terreno del Lumezzane. “Entrambe arriviamo da una vittoria 1-0; mi aspetto un match complicato sotto l'aspetto tecnic: i bresciani sanno giocare a calcio e possono schierare una formazione di qualità che ha idee di gioco ben precise. Affronteremo una squadra che preferisce giocare nello stretto e non sulle seconde palle o lanci lunghi com'è stato per l'esordio con la Pergolettese".

La settimana in casa Pro è trascorsa serena: "Vincere permette di lavorare con quel pizzico d'entusiasmo in più; ma senza nessun eccesso. Anche perché nonostante i tre punti, non sono stato del tutto soddisfatto della prova contro la Pergolettese; soprattutto nel primo tempo. Ho apprezzato come sempre lo spirito di gruppo: anche chi non è stato utilizzato con i lombardi, alla ripresa ha sostenuto allenamenti di una intensità davvero da applausi. E questo per un allenatore è importante".

Sul mercato appena concluso: "Abbiamo centrato gli obiettivi che c'eravamo prefissati con la società. Sono arrivati due giocatori esperti, grandi professionisti come Schenetti e Braga, che dal punto di vista dell'allenamento non hanno problemi. E' ovvio che dovremo lavorare per un loro inserimento progressivo nel gruppo. Le scelte sono state fatte per consentire di avere giocatori con più caratteristiche e duttilità tattiche: ormai lo "specialista" in un solo ruolo serve poco a qualsiasi formazione. Ora abbiamo venti calciatori, tutti con la possibilità di partite titolari. Come ho sempre detto voglio avere più carte nel mazzo da potermi giocare, sia per come ho visto i ragazzi durante la settimana che per la tipologia degli avversari che dovremo affrontare".

In tre partite ufficiali tra Coppa e campionato, la Pro pur non incassando gol, ha segnato un gol su azione e uno su rigore: "E' altrettanto vero, però, che abbiamo costruito diverse occasioni, questo significa che riusciamo a renderci pericolosi. Giocando con due trequartisti abbiamo la possibilità di sfruttare le loro caratteristiche anche in zona gol. Non faccio paragoni con la Pro Vercelli dell'anno scorso: ogni stagione è diversa per giocatori, tecnici e società: io sono soddisfatto dell'organico a disposizione e del mercato che abbiamo condotto".