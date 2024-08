Cannavaro: «Buona partita, soprattutto nel secondo tempo»

Dopo la Coppa Italia, anche nell'esordio in campionato contro la Pergolettese, la Pro Vercelli ha risolto la sfida nel finale. Stavolta al 92' con un rigore di Bunino. Mister Paolo Cannavaro commenta la vittoria: "Vincere allo scadere è ancora più bello perché gli avversari non hanno più possibilità di recuperare. Analizzando l'incontro abbiamo alternato giocate buone ad altre meno performanti. Nel primo tempo avremmo dovuto costruire di più e meglio, ma abbiamo sofferto i loro lanci lunghi. Nell'intervallo ci siamo parlati e, nella ripresa, siamo andati decisamente meglio; abbiamo ancora patito un po' la loro profondità, ma non abbiamo corso nessun rischio e abbiamo tenuto un altro atteggiamento".

Sulla prova della squadra Cannavaro è chiaro: "Non amo parlare dei singoli. Io lavoro per arrivare ad avere venti titolari; questo mi potrà portare a problemi, ma sarò ben felice di averli. Con la Pergolettese, anche chi è entrato dalla panchina, giocando anche pochi minuti, è stato all'altezza. Come ripeto nessuno ha il posto assicurato e non è detto che domenica a Lumezzane, schieri la stessa formazione iniziale. Così come non guardo l'età: in campo mando i calciatori che ritengo funzionali alla gara che dobbiamo affrontare".

Il mister dei gialloblù Mussa ha avuto parole dure nei confronti del direttore di gara parlando di risultato bugiardo, con la Pergolettese che ha dominato, creando una decina di palle gol. Cannavaro risponde con un sorriso: "Alla fine quando ci siamo scambiati i saluti, il tecnico lombardo ha ancora protestato per il rigore, quasi fossi io l'arbitro. Dalla panchina, però, non si ha spesso una chiara visione della partita. Però andrò a riguardarmi i filmati perché non ricordo tutte queste occasioni avute dai gialloblù. Ma anche questo fa parte del calcio: ognuno ha un suo modo di reagire dopo 90'. Per me la partita si conclude al triplice fischio dell'arbitro".