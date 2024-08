Via Olcenengo, attorno allo skate park nasce il polo sportivo all'aperto

Proseguono i lavori di riqualificazione nel complesso dello skate park di via Olcenengo. L'intervento, finalizzato alla realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale, è collegato a una delle misure del Pnrr e prevede la realizzazione di uno spazio per la rotellistica, uno per tennis e padel e uno per basket e volley.

«E' stato posizionato il modulo degli spogliatoi e intanto si sta lavorando anche alla realizzazione delle nuove aree sportive», spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici. L'intervento sull'impiantistica sportiva all'aperto era stato pensato per dare spazi nuovi da destinare all'allenamento e al gioco libero ma anche per completare uno spazio aperto nel 2012 ma mai del tutto valorizzato. Attorno al nuovo impianto sportivo, tra l'altro c'è una vasta area di bosco spontaneo che meriterebbe di essere integrata con l'impianto in via di costruzione.