A piedi lungo la via Francigena con l'asinello Sheldon e il cane Rugo

“Siamo in cammino da alcuni giorni lungo la via Francigena. Il nostro sogno? Arrivare in Valle d'Aosta per mostrare a Sheldon le montagne poiché il recinto in cui è nato e cresciuto è l’unica realtà che ha sempre conosciuto”. A parlare Francesca Bocca, 34enne di Vigevano che, lo scorso 21 agosto, ha deciso di mettersi in cammino assieme ai suoi amici più fidati: il cane Rugo e l'asinello Sheldon.

"Com'è nata l'idea? Semplice, unisce le mie due passioni: la montagna e gli animali – confida ai nostri taccuini – Non è un viaggio improvvisato: dietro questa iniziativa ci sono stati mesi di addestramento e grande preparazione. Per ora, sta filando tutto liscio. C'è davvero una profonda empatia tra noi e la loro compagnia è davvero irresistibile”.

Anche l'accoglienza delle comunità di tappa è stata incredibile. “C'è molta curiosità attorno alla nostra avventura, specialmente per i miei amici a quattro zampe – sottolinea - Anche le autorità cittadine hanno mostrato grande vicinanza alla nostra storia”. Nel tratto vercellese della Via Francigena, la donna è stata accolta dalle amministrazioni comunali di Salasco e Santhià con grande affetto e, in quest'ultimo centro, l'Associazione Amici della Via Francigena si è occupata di trovare un prato per far trascorrere la notte a Sheldon.

Ad oggi, Francesca si trova ospite a Viverone: “Un ritorno dopo diversi anni dall'ultima volta – spiega – Sono arrivata da poco, giusto il tempo per un aperitivo sul lago. Poi, riprenderò il cammino per i monti della Valle d'Aosta. Per chi volesse continuare a seguirci ogni giorno verrà pubblicato un aggiornamento sulla nostra pagina Facebook e Instagram A spasso con Rugo”.