Lavori all'illuminazione chiusura notturna parziale del sottopasso

Intervento di manutenzione sui corpi illuminanti del sottopasso di viale Torricelli. E, per limitare il più possibile i disagi a una viabilità già in sofferenza per la chiusura del cavalcaferrovia Tournon, i lavori saranno effettuati di notte, mercoledì e giovedì, con la parziale chiusura delle carreggiate.

Dalle 21 alle 5 del mattino (mercoledì) le auto potranno circolare solo in entrata verso il centro - direzione rione Isola piazza Galilei; mentre la notte seguente, nei medesimi orari, il traffico consentito solo in uscita dal centro città verso la Tangenziale Nord.