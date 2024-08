Cannavaro all'esordio: «Cercheremo di imporre il nostro gioco»

Vigilia dell'esordio in serie C per mister Paolo Cannavaro sulla panchina della Pro Vercelli che domani alle 20,45 al Piola sfiderà la Pergolettese: "Non mi sono mai emozionato da calciatore, dunque anche questa notte prima del debutto, non avrò problemi ad addormentarmi anche se, per natura, non dormo mai moltissimo. Inoltre io ho sentito di esordire come tecnico della Pro Vercelli, sin dal primo test a Vinovo contro la Juve".

E Cannavaro arriva anche "rodato" dalla Coppa Italia: "Due gare lunghissime, interminabili, vinte ai supplementari e ai rigori. Ci siamo qualificati anche se abbiamo perso qualche pezzettino, come Simone Emmanuello che ha qualche noia fisica".

In forse anche Marchetti e Bunino: "Sono scaramantico, quindi preferisco non aggiungere troppo sulla formazione che schiererò contro la Pergolettese. Oggi faremo l'ultima rifinitura, poi deciderò. Nel complesso la squadra è in salute".

Sull'avversario di domani mister Cannavaro conferma: "Credo sarà la solita Pergolettese, una squadra dura che abbina sempre giovani interessanti a calciatori esperti. Sarà senz'altro dura".

Ma più che all'avversario, Cannavaro guarda alla Pro Vercelli: "E' chiaro che vogliamo vincere ma mi auguro di vedere "altro" oltre ai tre punti. Il successo dovrà essere la conseguenza dell'atteggiamento di una squadra che vuole lottare: la differenza lo ripeto sta nello spirito che una squadra ha nel saper soffrire. E mi pare che i miei ragazzi abbiano dimostrato, sin'ora, di avere questo atteggiamento".

Come vede Cannavaro l'inizio di questo campionato: "Ogni squadra ha svolto metodologie di preparazione differente ma, in questo momento, non ci possono essere squadre decisamente più in forma delle altre".

La Coppa ha detto che la Pro a fronte di un'ottima difesa, soprattutto con un ritrovato Rizzo, ha qualche difficoltà in zona gol: "Francamente non visto goleade né in Coppa né nei primi incontri di campionato. Piuttosto match sempre in equilibrio dove, spesso, a vincere sono le squadre più motivate o che viaggiano sulle ali dell'entusiasmo per la promozione. Anche la Triestina, pur vincendo 3-0 ha avuto la fortuna di sbloccare immediatamente il risultato. Credo che ogni incontro sarà una battaglia sportiva dove, in ogni turno, occorrerà fare attenzione. Poi, com'è naturale, s'incontreranno squadre che sanno e preferiscono giocare, mentre altre saranno altrettanto brave nell'impedere agli avversari di giocare. Chiunque ci troveremo di fronte, comunque, dovremo sempre cercare d'imporre il nostro gioco”.