Mercato della Pro: due trattative sfumate

Stando a radiomercato, sono due le trattative che non sono andate in porto per la Pro Vercelli.

Quella con il centrocampista-attaccante Nicholas Siega (che dovrebbe aver raggiunto un accordo con il Renate) e soprattutto quella con il centrocampista ex Foggia, anche lui con propensioni offensive (tre anni fa, 30 presenze e 9 gol con la maglia dell'Entella), Andrea Schenetti.

Ci si domanda: ma ci sono approcci per portare a Vercelli una punta vera da affiancare a Comi e Bunino?

https://m.tuttomercatoweb.com/amp/serie-c/turris-nicholas-siega-puo-partire-il-centrocampista-e-vicino-al-renate-2002866