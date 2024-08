Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 12 di lunedì 19 aprile, per prestare soccorso a due persone rimaste bloccate in casa, in un appartamento di Trino.

In azione una squadra del Comando di Vercelli con il supporto dell'autoscala: arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco si sono introdotte nell'appartamento provvedendo ad aprire la porta e a collaborare con il 118 mediante tecniche di primo soccorso sanitario.