Cannavaro: «La mia Pro Vercelli non ha un 11 fisso»

La Coppa Italia sarà calcio d'agosto ma con punti in palio e il premio per la qualificazione". Così mister Paolo Cannavaro parla della sfida di domani sera alle 21 allo Speroni di Busto con la Pro Patria valida per il secondo turno di Coppa Italia: "Ci teniamo a fare bene. I ragazzi, da quando hanno iniziato a lavorare hanno dimostrato impegno, disponibilità e sacrificio. Per un allenatore sono aspetti importanti. Il fatto d'aver giocato i supplementari con la Lucchese non penso possa incidere più di tanto in questa fase in cui i margini di recupero sono ancora ampi e i carichi di lavoro studiati per arrivare in forma per il campionato. Questi match servono per mettere benzina nel motore ed entrare sempre più nel clima agonistico".

Sulla formazione: "Rispetto alla Lucchese non ci sono novità di mercato ma alcuni calciatori sono alle prese con qualche acciacco e, quindi, se schierarli o meno sarà una decisione che dovrà essere valutata. Io, comunque, ho sempre detto ai ragazzi, di non avere un "undici fisso". Fare bene, magari anche essere decisivi nella gara precedente, non è sinonimo di riconferma. In settimana, comunque, ho visto tutti i miei giocatori carichi e motivati a mille. Questo significa che tutti, indipendentemente da quanto giocato contro i toscani, hanno voglia di dimostrare il loro potenziale".

Sulla Pro Patria: "E' un momento in cui non è semplice parlare delle avversarie. Di gare ne sono state giocate poche e visionare le rivali davvero complicato. In questi casi, ci si ci si basa principalmente sulle individualità, su quei calciatori in grado d'indirizzare la partita. Sicuramente confido nella mia squadra e nella voglia di continuare l'avventura in Coppa Italia, magari inizialmente snobbata ma che, andando avanti, diventa sempre più sentita". L'incontro, come per la sfida con la Lucchese, dovrà avere un vincitore. In caso di parità al termine dei 90' supplementari ed eventuali rigori. Arbitrerà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo che l'anno scorso diresse il match di Coppa Pro Vercelli-Juve Next Gen