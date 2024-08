Dell'Aquila: «Debuttare tra i professionisti con un gol decisivo è straordinario»

Soddisfatto mister Paolo Cannavaro per la vittoria contro la Lucchese: "Abbiamo superato il turno. E va bene, ma quello che più mi ha confortato è stato l'atteggiamento della squadra. Non era facile in una fase di preparazione in cui le fatiche dei carichi di lavoro si fanno sentire, vedere quest'atteggiamento dei ragazzi nei 120'. E questo mi rende felice, perché so quanto abbiamo lavorato. Ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di domenica a Busto contro la Pro Patria, un altro match che servirà per avvicinarci al meglio al campionato. Se affronteremo il match con lo stesso spirito non posso che essere sereno: per come ci esprimiamo in campo e nei duelli, per gli avversari non sarà semplice superarci".

Uno sguardo al mercato: "Come hanno sottolineato il patron Pinciroli e il ds Musumeci, se ci sarà l'opportunità di migliorare la rosa non ci tireremo indietro. Ma è inutile comprare senza un progetto. Io ragiono con i ragazzi a disposizione e non su chi potrebbe arrivare. Per il momento ho diverse certezze anche se, è chiaro, qualcuno è più avanti rispetto ad altri. Per esempio Comi ed Emmanuello, per come li ho trovati hanno fatto tantissimo: so che per loro sarà un percorso intenso, perché quando vuoi tornare a essere importante in una piazza come Vercelli c’è un percorso da affrontare, non solo tecnico-tattico ma fisico. Entrambi stanno dando grande disponibilità, quindi sono fiducioso".