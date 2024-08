Cannavaro: «Ci teniamo a buon esordio davanti ai nostri tifosi»

E' tutto pronto per il debutto ufficiale della Pro Vercelli. Domani alle 18 al Piola i bianchi affronteranno la Lucchese per il primo turno di Coppa Italia. Gara secca che determinerà la formazione che accederà al secondo turno. Mister Paolo Cannavaro parla della sfida contro i rossoneri: "Stiamo lavorando da un mese, quindi la preparazione non è ancora ultimata, ma sicuramente ci teniamo a farci trovare pronti e proveremo a passare il turno. La sfida con la Lucchese è il primo step d'una certa in portanza verso il campionato che scatterà a fine mese. Nei primi test ho chiesto ai ragazzi d'avere un giusto atteggiamento in campo, al di là del risultato; a maggior ragione dovremo farlo domani, trattandosi di una partita ufficiale. La squadra sta seguendo le mie indicazioni e abbiamo affrontato con la giusta maniere le amichevoli. Come per noi, penso che anche i toscani, in questa fase di preparazione, non potranno essere brillanti: d'altra parte anche vedendo giocare le formazioni di A e B si nota una mancanza di ritmo".

Se la condizione non è al top mister Cannavaro non ha dubbi: "Posso assicurare che, nei ragazzi, la voglia di vincere non mancherà, anche perché ci teniamo a fare bene alla "prima" davanti ai nostri tifosi". Contrariamente a quanto avviene nella Coppa Italia di A e B in caso di parità al 90' si disputeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore. La vincente di Pro Vercelli-Lucchese affronterà nel prossimo weekend chi passa nel derby lombardo Pro Patria-Pergolettese.