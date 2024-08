Maxi grandinata a Borgosesia, le strade trasformate in fiumi di ghiaccio - Video

Una grandinata violentissima unita a pioggia torrenziale hanno trasformato le strade di Borgosesia in fiumi di ghiaccio. Venti minuti in cui le temperature sono precipitate, alcune capottine dei negozi sono state divelte e, in alcune zone, si segnalano danni anche alle abitazioni.

QUI IL VIDEO

Ancora danni per il maltempo nel vercellese. Le immagini delle auto circondata dalla grandine stanno facendo il giro del web mentre poco fa l'assessore Francesco Nunziata ha raccomandato massima prudenza a causa degli allagamenti in atto.

Notizia in aggiornamento