Borgosesia accoglie una nuova cittadina italiana

Giovedì mattina, nell’ufficio del sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, si è svolta la cerimonia di attribuzione della cittadinanza italiana a Jawhariatu Zebiliru, originaria della Repubblica del Ghana, Africa Occidentale, in Italia dal 2010.

La donna, visibilmente emozionata, è l’ultima della sua famiglia, composta dal marito e da 6 figli, il più grande di 21 anni e il più piccolo di un anno soltanto. Il marito lavora come operaio ed è cittadino italiano già da 20 anni, così come tutti i figli hanno la cittadinanza del nostro Paese e frequentano le scuole a Borgosesia.

«Come sempre – dice il sindaco Bonaccio – l’attribuzione della cittadinanza italiana è un momento di grande emozione: per noi è qualcosa di automatico, ma per queste persone che hanno scelto il nostro Paese come luogo dove far crescere la propria famiglia, con la speranza di poter garantire una vita migliore a se stessi e ai propri figli, questo è un traguardo importante. Sono felice di accogliere Jawhariatu nella nostra comunità – conclude il sindaco – e auguro a lei e alla sua bellissima famiglia un futuro di serenità e benessere».