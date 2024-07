Pro, date e orari delle prime sette gare. E i convocati

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari dei primi sette turni di campionato. La Pro Vercelli di mister Paolo Cannavaro, debutterà, come l'anno scorso, in posticipo: lunedì 26 agosto alle 20.45 al Piola contro la Pergolettese. Seconda giornata: domenica 1 settembre alle 18 sul campo del Lumezzane. La terza, domenica 8 settembre alle 18.30 a Vercelli contro la Giana Erminio. Alla quarta, domenica 15 settembre alle 18.30 sul terreno della neopromossa Caldiero Terme. Venerdì 20 settembre all'ex Robbiano, alle 20.45 arriverà il Padova, mentre il derby al Piola di Novara contro gli azzurri è fissato per le 20.45 di martedì 24 settembre. La 7a giornata si giocherà sabato 28 settembre alle 20.45 a Vercelli contro il Lecco.

Il debutto resta fissato in Coppa Italia l'11 agosto alle 18 al Piola contro la Lucchese.