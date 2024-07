Auto fuori strada, un ferito a Livorno Ferraris

Auto fuori strada, intorno alle 9 di mercoledì mattina, sulla sp 3, all'altezza della frazione Gerbidi di Livorno Ferraris. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per i soccorsi. All' arrivo la squadra dei Vigili del fuoco ha estratto il malcapitato conducente dalla vettura e lo hanno affidato alle cure dei sanitari arrivati sul posto, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura e l'area interessata.