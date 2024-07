Auto fuori strada, ferita la conducente

Incidente, nella serata di lunedì 10 luglio a Bianzè dove una vettura è uscita di strada lungo la SP3 , finendo in un campo. La conducente, rimasta ferita, è stata traspotata in ospedale mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura.

Sul posto i sanitari del 118 per le cure alla donna, e i Carabinieri per accertamenti e gestione della viabilità.