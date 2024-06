Scheda sindaco, il grazie a partiti e vercellesi e l'impegno: «Pronti a rivedere i cantieri, ascoltando le richieste dei cittadini»

«Sono entrato la prima volta in questo Comune nel 1970 come assessore: 54 anni dopo, sono diventato il sindaco di questa città che amo, alla quale voglio restituire tutto ciò che mi ha dato nell'arco di una vita intera». Sono da poco passate le 17 quando il neo sindaco, Roberto Scheda, arriva sotto l'atrio del Comune, accolto dagli applauso di candidati e sostenitori.

Il primo grazie è per 96 vercellesi che si sono impegnati nelle tre liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e ai partiti che lo hanno sostenuto: «Sarò attento ai tre partiti che mi hanno sostenuto, mantenendo la mia indipendenza - dice Scheda - e, nel rispetto delle diverse posizioni, cercherò la collaborazione con tutte le forze politiche che hanno a cuore Vercelli».

Poi il primo passaggio amministrativo: «Faremo una fotografia dello stato di avanzamento dei cantieri già aperti per vedere poi, con l'ascolto delle categorie, dei residenti e dei cittadini quali modifiche apportare laddove sarà possibile apportarle. Questo sarà l'ascolto che caratterizzerà la mia amministrazione dal volto umano».

In più l'impegno per la valorizzazione del riso: «Tra le congratulazioni che ho ricevuto, insieme a quelle del governatore Alberto Cirio, ci sono state quelle del ministro Francesco Lollobrigida, che si è detto entusiasta per il mio impegno di allestire una Fiera internazionale del riso, che a Vercelli non si è mai fatta».