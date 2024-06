Ufficiale: Roberto Scheda è il nuovo sindaco di Vercelli - foto

Il boato di candidati e sostenitori arriva poco dopo le 16,30 quando, sul monitor fuori dal Comune compare il risultato definitivo: Roberto Scheda, sostenuto dalla coalizione di centro destra, è il nuovo sindaco di Vercelli. Al ballottaggio ha ottenuto il 54,19% dei voti (8.070 in valore assoluto). Gabriele Bagnasco, sostenuto da Pd, AVS e lista civica, si ferma al 45,81%, con 6.821 voti.

Grande amarezza in casa centro sinistra: fino all'ultimo si era accarezzata l'idea di una rimonta che, sebbene ci sia stata in valore assoluto non è bastata a sovvertire l'esito del primo turno.

L'arrivo del neo sindaco è annunciato intorno alle 19.

(notizia in aggiornamento)