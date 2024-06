Sparo di Capodanno, chiesto il rinvio a giudizio di Emanuele Pozzolo

La Procura di Biella chiede il rinvio a giudizio del parlamentare Emanuele Pozzolo in relazione allo sparo partito la notte di capodanno dalla sua pistola nel corso di una festa a Rosazza. Il proiettile aveva ha ferito Luca Campana, 31enne genero dell'allora caposcorta del sottosegretario Andrea Delamstro.

A renderlo noto la Procura di Biella con un comunicato stampa.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Visto l’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento ai fatti relativi all’esplosione di un colpo di arma da fuoco durante i festeggiamenti del Capodanno presso la Pro Loco di Rosazza, si conferma che è stato depositato presso la cancelleria del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Biella la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’Onorevole Pozzolo per i reati di cui alle medesime incolpazioni per le quali è stato disposto l’interrogatorio dell’indagato ossia: delitto di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commesso nei confronti di Campana Luca; reato di omessa custodia di armi (art. 20 co. 1 e 2 della Legge n. 110/1975); reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.); delitto di porto illegale in luogo pubblico e/o aperto al pubblico della pistola revolver marca North American Arms, modello revolver Mini DLX, ca. 22 long rifle, detenuta esclusivamente in regime di “Licenza da collezione” (artt. 4 e 7 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 ); delitto di porto illegale in luogo pubblico e aperto al pubblico di nn. 5 cartucce Winchester, mod. Super X, cal.22 LR HP (espansive) (artt. 4 e 7 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 in relazione agli artt. 1 co. 3 e 2 co. 4 della Legge n. 110/1975).

La richiesta di rinvio a giudizio, depositata da questo Ufficio presso la cancelleria GUP, verrà notificata unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare calendarizzata in maniera informatica secondo le vigenti disposizioni”.

A Pozzolo vengono contestati sia reati colposi - le lesioni personali nei confronti Campana - che dolosi in relazione all'arma e alla sua detenzione.