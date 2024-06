Quorum del 40% abbondantemente superato in Valsesia, nei centri in cui c'era un solo candidato sindaco in corsa. Salvo imprevedibili sorprese nel corso dello spoglio dei voti, dunque, Roberto Veggi viene rieletto ad ad Alagna, Daniele Tacchino sarà il primo cittadino di Cervatto, Marilena Carmellino di Mollia, Anna Baingiu viene confermata a Fobello e Marco De Blasi viene eletto a Scopa.