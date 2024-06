Election day: le percentuali di affluenza delle 12

Aggiornamento delle 12 relativo alle affluenze all'election day in cui si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo, presidente e Consiglio regionale del Piemonte e, in 40 comuni del vercellese, anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Tra i centri che eleggono il nuovo sindaco c'è anche il capoluogo, dove, alle 12, aveva votato il 32,84% degli aventi diritto. A livello provinciale, nei centri la percentuale è di poco superiore: 35,31%: a Carcoforo, Crova, Formigliana, Quinto, Rassa e Scopa è già stata superata anche la soglia del 50%, mentre percentuali superiori al 40% sono state raggiunte ad Alice Castello, Buronzo, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cervatto, Mollia, Moncrivello, Motta de'Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Rive e Tricerro.

LEGGI QUI TUTTI I DATI, COMUNE PER COMUNE

Il voto amministrativo fa da traino anche per le altre due consultazioni: nel vercellese la percentuale dei votanti raggiunge il 30,46% a fronte dei una media del 29,25%. Sale al 31,22% l'affluenza per le Europee, a fronte di una media piemontese del 29,94%