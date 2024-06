Election day, le affluenze nel vercellese

Sono le elezioni amministrative a far da traino nell'election day dell'8 e 9 giugno.

I dati del ministero dell'Interno diffusi nella serata di sabato attestano, a livello nazionale che si attesta al 14, che in Piemonte sale al 17,96%. Nel vercellese, dove il capoluogo e altri 39 comuni sono impegnati nell'elezione del sindaco, dati lievemente superiori alla media, con una percentuale del 18,07%.

Affluenza decisamente superiore, al 21,30% nel centri della provincia in cui si vota per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

Domenica seggi aperti fino alle 23: poi si parte con lo spoglio delle schede per il rinnovo del Parlamento Europeo mentre, dalle 14 di lunedì si aprono le urne per il Consiglio Regionale e, successivamente, per le Comunali.

L'ufficio Anagrafe del Comune di Vercelli è aperto tutto il giorno per il ritiro delle tessere elettorali: occorre presentarsi con la carta d'identità propria o della persona per la quale si ritira la tessera.