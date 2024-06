Una vittima nello schianto tra un'auto e un mezzo pesante

Grave incidente, nella tarda serata di di venerdì, poco prima della 23 al chilometro 127 della A26, in direzione Nord, nel Comune di Biandrate.

Un uomo di 31 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimasti ferite nello schianto tra un'auto e un mezzo pesante: all'arrivo la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli, intervenuta insieme a quella del comando di Novara, hanno tovato le persone che viaggiavano sull'auto incastrate nel mezzo. Con loro anche un cane.

Il personale si è occupato, in collaborazione con i sanitari presenti sul posto, delle operazioni di primo soccorso: per una delle persone coinvolte, però, non c'è stato nulla da fare mentre per una donna sessantenne è stato disposto il trasporto in ospedale, dov'è giunta in codice rosso.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso a cura della Polizia Stradale: l'autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutti gli interventi di messa in sicurezza e per i rilievi sulla dinamica dello scontro.