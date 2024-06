Week end elettorale: le sfide in città e nel vercellese

Fine settimana elettorale con maratona elettorale nel vercellese dove, alla scheda per il Parlamento Europeo e quella per le Regionali, gli elettori del capoluogo e di una quarantina di altri Comuni sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale.

Cabine aperte dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica.

A Vercelli, unico centro sopra i 15mila abitanti, la sfida è a sette: sulla scheda gli elettori troveranno i nomi dei candidati sindaco Valentina Bruson, Roberto Scheda, Carlo Olmo, Michelangelo Catricalà, Andrea Corsaro, Gabriele Bagnasco e Fabrizio Finocchi. Accanto a loro ci sono i simboli dei partiti e delle liste civiche che li sostengono con lo spazio per esprimere fino a due preferenze (un uomo e una donna). Se nessun candidato supererà al primo turno il 50%, tra due settimane è previsto il ballottaggio tra i primi due.

Nei centri vercellesi si vota invece con il maggioritario secco, a turno unico.

Dovranno sfidare solo il quorum (almeno il 40%) i candidati di: Alagna (Roberto Veggi), Asigliano (Lillo Bongiovanni), Bianzè (Claudio Bobba), Cervatto (Daniele Tacchino), Costanzana (Raffaella Oppezzo), Fobello (Anna Baingiu), Mollia (Marilena Carmellino), Moncrivello (Luca Lisco), Oldenico (Marco Roncarolo), Rive (Andrea Manachino), Salasco (Doriano Bertolone), Sali (Giacomo Mezza), San Giacomo Vercellese (Massimo Camandona), Scopa (Marco De Blasi), Stroppiana (Stefania Ferraro).

Se la vedranno con almeno un antagonista, invece, i sindaci uscenti di: Alice Castello (la sfida è tra Luigi Bondonno e Vittorio Petrino) Buronzo (Lorenzo Gozzi ed Ettore Rossini); Carcoforo (Vittorio Bertolini, Alessandro Useo e Marino Sesone); Caresanablot (Stefano Grosso, Mauro Casalino ed Emanuela Scaglia); Carisio (Pietro Pasquino, Christian Cereia e Daniela Prandino); Casanova Elvo (Celestino Decaroli e Renato Rosso); Cigliano (Diego Marchetti, Giorgio Testore e Bruna Filippi); Crescentino (Vittorio Ferrero ed Ernesto Monchietto); Crova (Paolo Ferraris e Daniela Trentarossi); Desana (Luigi Ferraris e Renato Graneris); Formigliana (Ivano Marigo e Davide Brunetti); a Motta de' Conti (Emanuela Quirci e Massimo Cavallone); Olcenengo (Anna Maria Ranghino ed Edoardo Rosso); Palazzolo (Maria Franca Giorcelli e Bruno Longo); Pertengo (Lorena Caprioglio e Giovanni Carelli); Quarona (Francesco Pietrasanta e Gianluca Macario); Quinto (Giuseppe Ghisio e Giulia Ristagno); Rassa (Michele Barbaglia, Pietro Gilardone e Sergio Arienta); Roasio (Gian Mario Taraboletti, Teresa Citro e Gianpiero Attuati Travostino); Rovasenda (Gian Paolo Baietti, Daniele Albertino e Federico Carola); Tricerro (Mauro Burocco e Giorgio Fariolotti); Villarboit (Virginia Gili e Greta Tribuzio); Villata (Franco Bullano e Davide Arlone).