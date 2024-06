Fuga di gas a Formigliana: case evacuate e disagi alla viabilità

Una perdita di gas, nella zona del ponte sul canale Cavour nel comune di Formigliana (in zona Crocicchio) sta causando pesanti disagi ai residenti e alla viabilità sulla Trossi.

Dalle 16,30 di giovedì una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli e quella volontaria di Santhià sono al lavoro sulla zona insieme ai tecnici di A2 Reti Gas intervenuti per le attività di competenza.

All'arrivo le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla chiusura temporanea della provinciale, evacuato le case limitrofe e stanno lavorando per la messa in sicurezza dell'area interessata, mentre la squadra dell'azienda A2 Reti gas sta provvedendo al ripristino della linea interrotta.



Presenti sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità: non si segnalano feriti né danni alle persone.