Schianto frontale, nel tardo pomeriggio di mercoledì a Serravalle, sul ponte che collega la sponda vercellese e novarese del fiume Sesia, unendo Serravalla e Grignasco.

Nell'incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, sono coinvolte due auto: una donna di 32 anni in codice rosso, è stata portata al Cto di Torino in elisoccorso.

Altre tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118: per loro ferite da codice verde.