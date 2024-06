Tappa vercellese per Peppe De Cristofaro, senatore di Sinistra Italiana che, nelle elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno, appoggia la candidatura di Gabriele Bagnasco. Martedì 4 giugno alle ore 18,30 il parlamentare sarà al Caffè Cavour per un incontro con sostenitori e simpatizzanti per affrontare i temi legati al lavoro, all'ambiente e al sociale.