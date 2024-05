La Asd Nebris di Cigliano ancora sul podio alla gara regionale US Acli

Bella performance e ancora vittorie e buoni posizionamenti per le atlete dell’ASD Nebris US ACLI di Cigliano, alla seconda gara Regionale del Piemonte di Ginnastica artistica, tenutasi al Palazzetto CH4 Sporting club di Torino, in occasione dell’evento” Sport in Tour” Promosso dall’US Acli nazionale.

In particolare segnaliamo:

Marta Bertaina Prima Categoria Junior, 1° posto, Campionessa regionale;

Nicole De Marco Prima Categoria allieve 2° posto e Anna Ceridono 3° posto;

Camilla Scusello Prima Categoria ragazze 1° posto, Campionessa regionale;

Rondoletto Angelica 2° classificata nella Categoria Allieve;

Selva Frida, 2° posto nella Categoria bambine.

Buoni risultati dal 4° al 15 posto per, Selva Nicole, Alice Scusello, Camilla Pozzo, Selva Frida, Camilla Primavera, Gaia Perron, Martina Pozzo, Ceridono Irene, Reale Celeste.

Complimenti a tutte le ragazze, che si applicano in questa bella disciplina sportiva, atletica ed elegante, che richiede allenamento costane ma anche passione.

Un ringraziamento particolare va all’ Istruttrice regionale Hortensia Dalimon e alla sua competenza professionale e un riconoscimento va anche agli allenatori Luca Tarello e Giulia Rigazio che sanno motivare e incoraggiare le nostre atlete.

Il prossimo appuntamento con la ginnastica artistica della Nebris è per sabato 25 maggio per il Saggio di fine anno sportivo sociale presso il Palazzetto dello sport Cavalier Gerardi di Cigliano.