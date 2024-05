Cigliano, dibattito sulla sanità, questa sera

Il gruppo Cigliano Futura (che partecipa alle elezioni comunali di Cigliano 2024 ) ha organizzato per questa sera venerdì 10 maggio un incontro pubblico durante il quale si discuterà di Sanità pubblica in Piemonte, nel Vercellese e sulla attuale situazione nella quale versa un servizio essenziale come quello sanitario, che va difeso e rilanciato. Intervengono relatori di prestigio che contribuiscono a fornire una fotografia esaustiva del sistema sanitario piemontese.