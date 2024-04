Incontro con i bambini (aspettando AgriCigliano)

In attesa di AgriCigliano, in programma domenica 28 aprile, la Pro Loco ha partecipato all’iniziativa del gruppo agricoltori che prevedeva un incontro con i bambini della scuola dell’infanzia sul tema agricoltura. Anzi con la prova in campo dell’aratura e della semina. Per tutti dolci e bibite offerti naturalmente dalla Pro Loco ciglianese. Presente con il presidente Enzo Autino e il vice presidente Marco Vercellone. Il gruppo Pro Loco ha poi preso parte alla manifestazione presso la frazione Ronchi in calendario il 25 aprile.