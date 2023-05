Rices Under 13: vittoria con dedica

I Rices Under 13 domenica; tra loro c'è Ricky Marangoni

Con le stampelle per un recente intervento e con i compagni a soffrire, in panchina, c'era anche Ricky Marangoni, ed è a lui che i suoi compagni della Under 13 dei Rices Vercelli hanno voluto dedicare la vittoria contro il Victoria Torino, domenica mattina alla Pertini.

Non solo. La squadra allenata da Max Acquadro ha fatto l'en plein: 8 vittorie su 8 gare disputate della fase Coppa. Ora, con la disputa delle fase finali, viene... il difficile.

Una buona prova, da tanti punti di vista. Il tecnico, con la squadra prima in classifica e già matematicamente qualificata, ha fatto giostrare diversi elementi della rosa fino al termine, quando invece ha puntato alla vittoria: e vittoria è stata grazie a un superbo tempo supplementare che ha permesso ai Rices di vincere anche l'ultima gara tra gli applausi del pubblico.

Tabellino Rices.

Rices Vercelli – Victoria Torino 60-55

(7-13; 16-14; 15-8; 14-17; 8-3).

Marinato, Bassini 5, Capaljku, Bonetti 11, Rotoli 9, Di Simone, Autino, Cerone 12, Seitaj, Torres 7, Cullhaj, Spinelli 16 (con una tripla)

Allenatore Max Acquadro; Vice Fabio Poletto; dirigente accompagnatore Davide Tarello.



Altri giocatori che sono stati utilizzati:

Perotti (capitano), Tarello, Vukay, Marangoni, Brusa, Panico, Carruba, Perucca, Bordin, Ponticorvo.