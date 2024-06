Addio a Franca Perinotti Valperga, amata maestra ed ex sindaca

Cigliano in lutto per Franca Perinotti Valperga, la “maestra Ketty" che tutti ricordano con grandissimo affetto. Aveva 80 anni e, per tutta la sua carriera, è stata un punto di riferimento per alunni e famiglie: persona colta, gentile, attenta a tutti, capace di coinvolgere le persone in progetti culturali, Perinotti Valperga è stata una presenza attiva in tanti ambiti, compreso quello amministrativo. Tra gli anni '90 e i primi anni 2000 era stata assessore alla Cultura e sindaca del paese.

A ricordarla con affetto sono i suoi ex allievi di Cigliano e di Cavaglià, le colleghe più giovani, per le quali aveva rappresentato un punto di riferimento, i volontari di Vita Tre, e la Biblioteca del paese. «Non possiamo dimenticare che in 15 anni di Amministrazione Comunale sei stata la prima a voler dare una svolta decisiva al funzionamento della Biblioteca Comunale Guido Secreto - scrivono dalla struttura -. A te dobbiamo l’adesione al Sistema Bibliotecario, l’arrivo di contributi statali e regionali, l’ampliamento del patrimonio bibliografico; la creazione della sezione ragazzi, i finanziamenti per gli Incontri con autori famosi, la prima informatizzazione del materiale librario. Sempre in prima linea con noi ed i volontari anche nei lavori materiali; sempre pronta ad apprendere per migliorare».

Impegnata fino all'ultimo in progetti sociali e culturali, Franca Perinotti lascia il marito Giuliano Valperga, le figlie Nicoletta e Anna con Diego; le nipoti Marta e Agata e tutti i parenti. Le esequie si svolgeranno venerdì 14 giugno alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Cigliano dove giovedì alle 20 sarà recitato il rosario. Per ricordarla la famiglia invita gli amici a effettuare offerte a Vita Tre di Cigliano di Moncrivello.