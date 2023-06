Il mondo agricolo dice addio a Giancarlo Savino, 61 anni, agricoltore di Cascine Strà, molto noto anche nel mondo dei motori e per la sua passione per le moto, in particolare.

A portarselo via una malattia che aveva affrontato da tempo, con tenacia, come ricordano alcuni amici in una serie di commossi post che hanno condiviso sui social. A ricordarlo come una persona mite, simpatica, destinata a lasciare un ricordo indelebile di sé.

La data del funerale verrà resa note nelle prossime ore.