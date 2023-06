Grandi emozioni per la «1000 Miglia» - FOTO

Grande entusiasmo, in città, per il passaggio della "1000 Miglia": la corsa più bella del mondo, come la definì Enzo Ferrari, attraversa per la prima volta il centro città e i piloti si fermano per la punzonatura all'ombra della basilica. Una giornata di emozioni seguita da un pubblico foltissimo.

Pranzo ad Alessandria, poi via verso Asti e, alle 15, spaccate, il primo passaggio in via Galileo Ferraris per il gruppo delle 100 Ferrari che ha preceduto le altre oltre 400 vetture di varie epoche.

Accolti dalla folla già lungo via Trino e via Paggi, le vetture sono poi transitate in corso Fiume e, dopo la sosta davanti alla Basilica di Sant'Andrea, hanno percorso via Galileo Ferraris fino a piazza Cavour. Poi via Gioberti e corso Italia hanno consentito di prendere la direzione di Novara e di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara.

Una giornata di emozioni per tanti appassionati di ogni età: bandierine alla mano, cappellino in testa, telefonino e macchina fotografica in mano, si sono scatenati tra applausi, selfie, fotografie delle vetture più belle e antiche.

Ecco una gallerai fotografica del pomeriggio.