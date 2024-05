Finale di stagione negativo per Alicese/Orizzonti e LG Trino

Gli spareggi non portano molta fortuna alle squadre vercellesi. L’Alicese/Orizzonti è sconfitta in casa dall’Alpignano (0-3), che replica il successo di poche settimane fa e saluta l’Eccellenza. Dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti mettono a segno la doppietta che di fatto chiude la gara, il tutto in 7 minuti. Un campionato iniziato egregiamente e poi lentamente scivolato nelle tenebre della zona retrocessione. La squadra di Mellano riparte dalla Promozione.

Nemmeno l’LG Trino trova gli argomenti giusti per battere il Casale. I play-off terminano subito in seguito allo stop (0-2) tra le mura amiche. Doppietta di Rolando e per i biancoazzurri le speranze di ritorno in Eccellenza sono rimandate alla prossima stagione.

In 1^ Categoria il Santhià, per il secondo anno consecutivo, ottiene la salvezza attraverso i play-out: battuto il Vigliano (2-0) con un ottimo secondo tempo. La Virtus Vercelli sconfigge il Valle Elvo 3-1 e prosegue la marcia nei play-off. Nota lieta dalla 2^ Categoria con la salita in 1^ della Crescentinese che ha la meglio sulla Pro Palazzolo (2-3) con una tripletta di Canuto.