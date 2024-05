Palestro: esce di strada con l'auto sulla statale 596, ferito un 28enne

Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio a Palestro per un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 15, sulla statale 596.

Intorno alle 18, un ragazzo di 28 anni residente in paese, che si trovava a bordo di un Alfa Romeo ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando ed ha finito la propria corsa all'interno di una risaia.

È stato necessario l'intervento di un'automedica proveniente da Vercelli, coadiuvata dai Vigili del fuoco di Robbio.

Dopo le prime cure dei sanitari il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada, che si sono occupati dei rilievi del caso e della gestione della circolazione stradale.