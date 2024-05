Riva Vercellotti (FdI): «Deve cambiare il rapporto tra Asl e medici di medicina generale»

Non posso che essere dispiaciuto del contrasto che si è creato tra il Direttore generale dell’Asl e i medici di medicina generale di Vercelli. Non entro nei contenuti del provvedimento, se necessario per tutelare e controllare i conti pubblici, per garantire la trasparenza e per evitare rilievi dalla Corte dei Conti. Stigmatizzo semmai i modi e il dialogo certamente migliorabile con una categoria che, in epoca Covid, si è spesa in prima persona. Se ci sono delle modalità di prescrizione di visite e farmaci da attenzionare in alcune zone della provincia è giusto e doveroso correggerle, ma servono un approccio e un dialogo completamente diverso.