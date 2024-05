Morello e Ferraris: «Al fianco di Cirio, per un Piemonte da chiamare casa»

“Piemonte un luogo da chiamare casa” e da governare con la stessa passione che i sindaci dei piccoli comuni dedicano ai loro territori. Tappa vercellese per Alberto Cirio, impegnato nel tour di presentazione dei candidati della lista civica che lo affiancherà nella corsa al secondo mandato.

Il vercellese schiera due sindaci: Gianmario Morello, sindaco di Balocco, e Carolina Ferraris, che sta chiudendo il suo mandato ad Asigliano.

«La lista civica a fianco del governatore uscente è quasi una prassi inaugurata da Luca Zaia – dice Cirio - riunisce persone che hanno amministrato localmente e che sono pronte a impegnarsi sotto il Drapò senza dover prendere necessariamente una posizione politica, ma nel rispetto del civismo che ha caratterizzato la loro esperienza comunale. Lo sforzo è di allargare il consenso, andando a pescare in ambiente non partitico per dare, alle persone che non andrebbero a votare, un'alternativa. Perché, guardate: l'astensionismo fa male alla democrazia e alla libertà».

Prinicipi moderati e liberali, l'impegno a investire sugli ospedali, la medicina del territorio e le infrastrutture. «Il 2023 si chiude con più posti letto e più persone che lavorano in sanità – dice Cirio -: dopo la lezione del covid, fare oggi gli errori del passato sarebbe imperdonabile».

Sul fronte economico, Cirio rileva come la situazione del Piemonte stia migliorando: «Il merito è della svolta impressa al settore delle infrastrutture: il futuro dei territori è la logistica, Tav e Terzo Valico: il movimento, e, nel piccolo, Pedemontana, e Novara-Vercelli».

Ai vercellesi Cirio ricorda di aver lavorato «con la consapevolezza che il Piemonte non finisce a Moncalieri: sono 202 Comuni che ho visitato e dove non si era mai visto prima il presidente della Regione».

Ai due candidati Cirio ha augurato di poter dare lo stesso contributo portato ai territori come sindaci: «Due sindaci di campagna», come si sono definiti Morello e Ferraris. «Spero di riuscire a trasmettere la stessa fiducia e disponibilità con la quale accolgo ad Asigliano i nuovi residenti – dice Ferraris -. Le parole del presidente riflettono il suo modo di fare da amministratore, che vive il territorio». Morello, che ha ricordato i 4,5 milioni di euro ottenuti da Balocco per una serie di importanti interventi di messa in sicurezza e sviluppo del territorio, ha annunciato che in caso di elezione «il primo anno di indennità sarà destinata ai servizi sociali del mio paese».